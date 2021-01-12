النصر يسعى لتجديد عقد النجعي والعمري لـ3 مواسم

المواطن - مروة نبيل

بدأت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، مفاوضات تجديد عقد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، سامي النجعي وعبدالإله العمري.

النصر يسعى لتجديد عقد النجعي والعمري

وتولى المدير التنفيذي لكرة القدم في النصر، حسين عبدالغني ملف المفاوضات بشكل رسمي مع النجعي والعمري، وأجرى العديد من المحادثات مع ذيب الدحيم، وكيل أعمال سامي، وجراح الظفيري، وكيل أعمال عبدالإله.

وأوضحت المصادر الخاصة لـ”الرياضية”، أن حسين عبد الغني شدد للاعبَين ووكيليهما أن رغبة النادي هي التمديد بعقد لثلاثة أعوام، حيث قدم عرضًا لمدافعه العمري مع مقدم عقد يحصل عليه عند التوقيع.

ولفتت المصادر إلى أنه عبدالإله العمري طلب زيادة نصف مليون، وهو ما رفضته إدارة نادي النصر، ليخرج الطرفان دون اتفاق، فيما توصل سامي النجعي إلى اتفاق مبدئي على تجديد عقده.

ويدخل عبدالإله العمري الفترة الحرة في 24 يناير الجاري، فيما يدخل سامي النجعي الفترة الحرة من عقده في الأول من فبراير المقبل، ما دفع الإدارة لبدء التفاوض مع الثنائي.

العالمي في دوري محمد بن سلمان:

ويحل العالمي ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد صاحب المركز الـ13.

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