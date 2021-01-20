النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

استعاد النصر توازنه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة الأخيرة، ويسعى لمواصلة انتفاضته وتحقيق الفوز ضد الوحدة اليوم.

النصر ضد الوحدة

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تاريخ مواجهات النصر ضد الوحدة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والتي شهدت تفوقًا كبيرًا للأصفر.

ولعب الفريقان 16 مباراة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ونجح العالمي في الفوز 1114 مرة، في حين حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الفوز 3 مرات فقط، وخيم التعادل على نتيجة مواجهتين.

دوري محمد بن سلمان

ويواجه العالمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة على ملعبه “مرسول بارك” في الرياض، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة النصر ضد الوحدة اليوم، تقدم العالمي إلى المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة، فيما يحتل الوحدة المركز السابع برصيد 20 نقطة.

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