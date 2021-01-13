النصر يكشف تفاصيل إصابات 4 من لاعبيه

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تفاصيل الإصابات التي تعرض لها 4 نجوم من الفريق الأول لكرة القدم.

النصر يكشف تفاصيل الإصابات:

وأشار حساب نادي النصر إلى أن المغربي عبدالرزاق حمدالله يُعاني من تمزق في العضلة الضامة، ووافقت الإدارة على مغادرته إلى المغرب لإكمال برنامجه التأهيلي، على أن يعود في جاهزية تامة للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق.

ويُعاني أيمن يحيى من إصابة في عضلات البطن، وأنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي، وبدأ اليوم تدريباته بالكرة، فيما يغيب عبدالفتاح عسيري بسبب معاناته من تمزق في عضلة الساق تعرض له قبل أسبوعين ونصف.

ولفت حساب نادي النصر الرسمي على “تويتر”، إلى أن عبدالفتاح عسيري أجرى رنينًا آخر يومين وأظهر تحسنًا في إصابته، ويواصل برنامجه التأهيلي في صالة الحديد، وذلك وفقًا للتقرير الطبي من شريك النادي “فزيو تريو” بشأن إصابات لاعبي الفريق الأول.

وكان كيم جين سو قد تعرض لقطع كامل في وتر القدم، وأجرى العملية قبل 3 أسابيع، ويتواجد حاليًّا في كوريا من أجل مواصلة برنامجه العلاجي، ويستخدم الجبيرة ولا يسمح له بالمشي حتى الآن.

العالمي في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، يحل العالمي ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد صاحب المركز الـ13.

شارك الخبر