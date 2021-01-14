النصر يُبقي سامي النجعي لـ3 سنوات

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر، قبل قليل، عن نجاحه في تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، سامي النجعي رسميًا، ليستمر في صفوفه خلال الفترة المقبلة.

سامي النجعي نصراوي

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب سامي النجعي أثناء توقيع العقد الجديد مع رئيس مجلس الإدارة صفوان السويكت، لمدة 3 سنوات مقبلة.

وكان عقد النجعي صاحب الـ23 عامًا، ينتهي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الأول من فبراير المقبل، ما دفع الإدارة للدخول في مفاوضات معه خلال الفترة الماضية، خوفًا من رحيله إلى أي نادٍ آخر.

العالمي في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، يحل العالمي ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد صاحب المركز الـ13.

شارك الخبر