النمسا تطرد تركيًّا تلقى أوامر باغتيال شخصيات انتقدت أنقرة

المواطن - متابعة

طردت السلطات النمساوية إيطاليًّا من أصل تركي قال: إنه تلقى أوامر باغتيال شخصيات تنتقد أنقرة، بينما من المقرر أن تجري محاكمته في 4 فبراير، وفق ما ذكرت محاميته.

وقالت فيرونيكا أويفاروسي لوكالة فرانس برس، الثلاثاء: إن “السلطات اعتبرته خطرًا وشيكًا على الأمن العام، وقد اقتيد إلى الحدود الإيطالية قبل عيد الميلاد”.

اغتيالات:

وكان فياض أوزتورك (53 عامًا) والمقيم في إيطاليا، قد أخبر أجهزة الاستخبارات النمساوية أن أنقرة طلبت منه اغتيال، ثلاث شخصيات نمساوية تنتقد سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، وفق ما ذكرت النائبة بريفان أصلان، إحدى المستهدفات، في أكتوبر، بحسب “العربية”.

كما أوردت الصحف المحلية أنه أبلغ المحققين النمساويين بأنه أدلى بشهادة زور أمام القضاء التركي؛ ما أدى إلى إدانة موظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول في يونيو.

التخابر مع قوة أجنبية:

وأشارت النيابة العامة، إلى أنها فتحت تحقيقًا في سبتمبر، ووجهت إليه تهمة “التخابر مع قوة أجنبية”، ويواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة عامين.

بدورها، أوضحت المحامية أن مدة الحبس الاحتياطي توشك على الانتهاء، وفضلت السلطات النمساوية طرد أوزتورك، بدلًا من تركه طليقًا على أراضيها.

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