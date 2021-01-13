النواب الأميركي يطالب بنس بتفعيل التعديل 25 لعزل ترامب

المواطن - متابعة

صوت مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، بالموافقة على قرار يطالب نائب الرئيس الأميركي مايك بنس بتفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور، والذي يسمح له بعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، أو تنحيته عن مهامه.

بنس يرفض:

وكان بنس قد أعلن، الثلاثاء، رفضه اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور لتنحية الرئيس ترامب.

وقال بنس في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي إنه “مع بقاء ثمانية أيام فقط في فترة ولاية الرئيس، أنتِ والكتلة الديموقراطية تطلبان مني ومن الحكومة تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور، والذي يجيز لنائب الرئيس بأن يقرر بالاشتراك مع أغلبية الوزراء تنحية الرئيس إذا ما وجدوه غير قادر على تحمّل أعباء منصبه”.

وأضاف: “لا أعتقد أن مثل هذا الإجراء يصب في مصلحة أمتنا أو يتماشى مع دستورنا”، حسبما نقلت “فرانس برس”.

وشدد بنس في رسالته إلى بيلوسي على أن التعديل الدستوري يمكن اللجوء إليه في حالة وحيدة هي “إصابة الرئيس بالعجز أو الإعاقة”، ولا يمكن بتاتا استخدامه “وسيلة للعقاب أو لاغتصاب السلطة”.

شارك الخبر