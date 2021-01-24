النيابة في ⁧‫اليوم العالمي للتعليم: يحقق السلم الاجتماعي ويعزز التنمية

المواطن - الرياض

أكدت النيابة العامة، عبر وسم “اليوم العالمي للتعليم”، أن التعليم يُسهم في تحقيق السِلم الاجتماعي، ويرسّخ أواصل التعايش والتآلف والترابط بين أفراد المجتمع، ويعزّز التنمية المستدامة.

وأضافت النيابة، بمناسبة اليوم العالمي للتعليم، أن التعليم يطلق العنان للابتكار من أجل بناء مجتمعات آمنة ومعه تبنى الحضارات وتتقدم الأمم.

وكان وزير التعليم، حمد بن محمد آل الشيخ، قد أعلن في وقت سابق، عن فخره واعتزازه بما حققته السعودية من نجاحات غير مسبوقة في التعامل مع جائحة كورونا.

نجاحات غير مسبوقة

وقال حمد آل الشيخ، في تغريدة عبر “تويتر”: “‏في اليوم العالمي للتعليم؛ نحتفي بما تحققه المملكة بتوجيهات قيادتها -أعزها الله- من نجاحات غير مسبوقة في التعامل مع جائحة كورونا، وما يبذله الباحثون وأعضاء هيئة التدريس والمعلمون والمعلمات والمدربون والإداريون من جهود وطنية مخلصة، لاستمرار التعليم عن بُعد، وخدمة أبنائنا الطلبة”.

اليوم العالمي للتعليم

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، قررت إعلان يوم 24 يناير يوما دوليا للتعليم (link is external)، احتفاءً بالدور الذي يضطلع به التعليم في تحقيق السلام والتنمية.

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