الهشبول: تصريحات ماجد عبدالله في توقيت سيئ

المواطن - مروة نبيل

أكد الإعلامي محمد الهشبول أن ماجد عبدالله أسطورة يحبها الجميع، إلا أن تصريحاته الأخيرة جاءت في توقيت سيئ، خاصة أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تحسنت نتائجه مؤخرًا.

تصريحات ماجد عبدالله في توقيت سيئ

وقال محمد الهشبول: “كلام الأسطورة ماجد عبدالله جاء في توقيت سيئ، نحن نحبه ولكن الكلام هذا غير مُرض، 90% من الجماهير غير راضية عن تصريحاته، لأنها كانت في توقيت سيئ”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “رياضة ميديا” على القنوات الرياضية السعودية: “النصر تجاوز مرحلة التعثر، وبدأ يسير في الطريق الصحيح، فالانتقادات حاليًا وقبل السوبر في غير محلها وغير موقتها”.

وأضاف الهشبول تصريحاته قائلًا: “وأشار ماجد عبدالله في تصريحاته إلى حسين عبدالغني، في حين أنه يُقدم عملًا جيدًا منذ استلامه المهمة، وتعامل مع اللاعبين بأخوة وصداقة واحترافية ويؤدي المهمة المنوط بها على أكمل وجه”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “كما تحدث على المدرب البرتغالي، ولكننا انتهينا من مرحلة فيتوريا، والمدرب الحالي ممتاز وفاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة.. كلام ماجد عبدالله ساخن جدًا وغير مُرض، ولأنه الأسطورة المحبوب جاءت الضجة القوية”.

الأسطورة يُثير الجدل بتصريحاته

وكان ماجد عبدالله قد أكد تحفظه على سلوك حسين عبدالغني داخل الملعب، وقال: “سلوكه كلاعب؛ غير جيد، وكان به مشاكل كثيرة، ولكن خارج المستطيل الأخضر لا أدري كيف سلوكه، لم أتعامل معه خارج الملعب حتى أعرف سلوكه، ولكن الآن لا أدري عنه”.

وشدد على احترامه لحسين عبدالغني كلاعب خدم النادي، إلا أن سلوكياته والمشاكل التي كانت تحدث يعرفها الجميع، مشيرًا إلى أن النصر لديه العديد من اللاعبين القدامى الذين يستطيع خدمته في هذا المنصب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كما دافع ماجد عبدالله عن مهاجم النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي يُعاني من تراجع المستوى خلال الموسم الرياضي الحالي، مؤكدًا أن تراخي الإدارة والمدرب السبب في ذلك، ويمكن الاطلاع على تصريحاته عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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