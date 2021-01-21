الهلال الأقوى دفاعيًا في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تألقه الدفاعي خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

الهلال الأقوى دفاعيًا

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة الأقوى دفاعيًا في البطولة حتى الآن، ويتصدرها الهلال حيث اهتزت شباكه 8 مرات فقط.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الثاني في قائمة الأقوى دفاعيًا بعد مرور 14 جولة، حيث استقبل 9 أهداف فقط، يليه الاتحاد الذي اهتزت شباكه 12 مرة، ثم الشباب رابعًا بعدما استقبل 17 هدفًا.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

وجاء ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ14، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ29 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب والأهلي، ثم الاتحاد بـ24 نقطة، يليه التعاون بـ21 نقطة، بالتساوي مع الاتفاق السادس.

وتقدم النصر إلى المركز السابع برصيد 20 نقطة، متساويًا مع الوحدة وأبها، وبفارق نقطة عن القادسية صاحب المركز العاشر، يليه الفتح بـ18 نقطة، ثم الفيصلي بـ15 نقطة، وحل الباطن في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة بالتساوي مع الرائد.

وغادر ضمك للمرة الأولى المركز الأخير، وتقدم إلى المرتبة الـ15 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة عقب فوزه على الباطن، ويتذيل العين الترتيب برصيد 10 نقاط.

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