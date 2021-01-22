الهلال السوداني يتعاقد مع صفقة أوروبية بعد حسم تركي آل الشيخ لها

المواطن - محمد سمعه

كشف نادي الهلال السوداني مساء أمس الخميس، عن حسم المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الفخري للنادي السوداني، لصفقة أوروبية للمرة الأولى في تاريخ النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

الهلال يضم لاعبًا من القارة العجوز للمرة الأولى

وذكر نادي الهلال في بيان عبر حسابه في ” الفيسبوك” أن آل الشيخ حسم صفقة انتقال اللاعب السنغالي إبراهيما نداي من نادي لوزيرن السويسري لنادي الهلال وذلك بعد منافسة شرسة مع أندية أوروبية وعربية رغبت في ضم اللاعب السنغالي صاحب الـ22 عامًا.

ولم يسبق لنادي الهلال السوداني أن تعاقد مع لاعب مباشرة من القارة العجوز حيث كانت أغلب تعاقدات النادي من المنطقة العربية وأمريكا الجنوبية ولاعبين من القارة الإفريقية.

تركي آل الشيخ يتكفل بصفقة التعاقد مع شركة إيطالية

وأعلن الهلال أيضًا عن تكفل تركي آل الشيخ بقيمة التعاقد مع شركة ” كابا” الإيطالية من أجل توريد ملابس للفريق الكروي الأول بالمرحلة المقبلة.

وذكر نادي الهلال في وقت مسبق أن آل الشيخ أبلغ مجلس إدارة النادي بوصول وفد تابع لشركة إسبانية متخصصة في إضاءة الملاعب وذلك من أجل البدء في عملية مسح شامل لملعب الهلال في أم درمان بالعاصمة السودانية الخرطوم والبدء فورًا في عملية تجديد الإضاءة للملعب وفقًا لمعايير الفيفا والاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

يذكر أن نادي الهلال السوداني كان منح آل الشيخ الرئاسة الشرفية للنادي يوم 27 ديسمبر الماضي.

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