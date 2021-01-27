الهلال والشباب الأقوى دفاعيًّا وهجوميًّا بـ الدور الأول من دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

حقق ناديا الهلال والشباب إنجازًا مميزًا، وذلك بعد ختام منافسات الدور الأول من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

إنجاز مميز لـ الهلال والشباب:

وذكر الحساب الرسمي للدوري السعودي عبر “تويتر” أن الهلال هو الأقوى دفاعيًّا في الدور الأول، حيث لم تسكن شباكه إلا 9 أهداف متفوقًا على التعاون والاتحاد والشباب.

أما الشباب فهو الأقوى هجوميًّا بعد مرور 15 جولة من الدور الأول برصيد 27 هدفًا متفوقًا على الأهلي والاتفاق والهلال والنصر.

وكانت مباراة الباطن والعين التي أُقيمت أمس الثلاثاء بالجولة الـ15 من دوري المحترفين، قد اختتمت فعاليات الدور الأول من المسابقة.

انطلاق الدور الثاني السبت المقبل:

وستنطلق مباريات الجولة السادسة عشرة وبداية الدور الثاني من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم السبت بثلاثة لقاءات، حيث يلعب الفيصلي مع التعاون، ويواجه الشباب فريق أبها، بينما يلعب الاتفاق مع الاتحاد.

بينما تُقام يوم الأحد المقبل ثلاث مباريات وهي الرائد وضمك، القادسية والوحدة والأهلي ضد الباطن.

جدير بالذكر أن الهلال يحتل صدارة دوري المحترفين حاليًّا برصيد 30 نقطة، أما الشباب فيتواجد بالمركز الثاني برصيد 29 نقطة.

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