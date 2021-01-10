الهلال والفتح الأكثر تسجيلًا في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

ظهر فريقا الهلال والفتح بشكل مميز على الصعيد الهجومي خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

الهلال والفتح الأقوى هجوميًا

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة الأكثر تسجيلًا للأهداف بعد مرور 12 جولة، حيث يتصدرها الهلال والفتح برصيد 20 هدفًا لكل منهما.

ونجحت 3 فرق في تسجيل 19 هدفًا خلال الـ12 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهي؛ الشباب، الأهلي والاتفاق، فيما أحرز النصر 18 هدفًا، بالتساوي مع الباطن.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

وجاء ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ12، كالتالي؛ الهلال برصيد 25 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب والأهلي، ثم الاتحاد برصيد 21 نقطة، ويحتل الوحدة المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

ويقع الفتح في المركز السابع برصيد 17 نقطة، بالتساوي مع كل من؛ أبها، الاتفاق والقادسية، ثم النصر برصيد 14 نقطة، ويتواجد الفيصلي في المركز الـ12 برصيد 13 نقطة، متساويًا مع الرائد.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن المركز الـ14 برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطتين عن العين، فيما يتذيل العين جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 نقاط.

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