الهلال والفوز رقم 15 ضد التعاون في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يسعى الهلال لمواصلة تفوقه ضد التعاون ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتحقيق الفوز خلال مباراتهما اليوم.

الهلال ضد التعاون

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تاريخ مواجهات الهلال ضد التعاون في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والتي شهدت تفوقًا كبيرًا للأزرق.

ولعب الفريقان 20 مباراة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ونجح الزعيم في الفوز 14 مرة، في حين حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون الفوز مرتين فقط، وخيم التعادل على نتيجة 4 لقاءات.

دوري محمد بن سلمان

ويلعب الهلال ضد التعاون على ملعب الأمير فيصل بن فهد، عند الساعة 6:10 مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغابت الانتصارات عن الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم خلال الـ4 جولات الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تعادل إيجابيًّا أمام الاتحاد، الشباب والباطن، وسلبيًّا ضد الأهلي.

وقبل مباراة اليوم، يتصدر الزعيم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الرابع برصيد 21 نقطة.

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