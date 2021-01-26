الهلال يتألق ويتوج بطلًا للشتاء في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

نجح الهلال، بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو، في إنهاء الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين متصدرًا للترتيب، رغم تعادله مع الفيصلي.

الهلال والفيصلي يتعادلان إيجابيًّا:

ولعب الهلال ضد الفيصلي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تقدم الزعيم عن طريق بافيتيمبي غوميز، وتعادل جوليو تفاريس.

وبعد مباراة الهلال ضد الفيصلي، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم رصيده إلى 30 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتوج بطلًا للشتاء، فيما وصل رصيد الفيصلي إلى 16 نقطة.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم الأقوى دفاعيًّا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال أحداث الدور الأول، حيث استقبل 9 أهداف فقط، وأحرز 23 هدفًا؛ ليكون في المركز الرابع من حيث القوة الهجومية.

الإشادة تنهال على الزعيم:

نال أداء الزعيم إشادة النقاد الرياضيين في برنامج “الديوانية” المذاع على “القنوات الرياضية السعودية”، بعد تتويجه بطلًا للشتاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال سعد المهدي: “الهلال حتى الآن لم يخذل جمهوره، والمشجع الذي يرغب بدعم فريقه (لا يكسر مجاديفه)”، وأضاف حسن عبدالقادر: “الأزرق فارق عن جميع الأندية، ولكن من الواضح أن الفريق يُعاني من مشكلة دفاعيًّا”.

وعلق عادل عصام الدين قائلًا: “المعادلة تقول أن بطل الشتاء أقرب للفوز بالدوري .. في الشوط الثاني لعب الفيصلي بأفضل أداء منذ بداية الموسم.. والجانب الفني لا علاقة له بتعادل الزعيم”.

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