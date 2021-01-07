الهلال يتفاوض مع ميلان لضم دييغو لاكسالت

المواطن - مروة نبيل

بدأت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل في التفاوض مع الصفقات الجديدة، أملًا في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الشتوية.

الهلال يسعى لضم دييغو لاكسالت

وأكد الصحافي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، المتخصص في سوق الانتقالات، أن نادي الهلال يتفاوض مع إدارة ميلان حاليًا من أجل الحصول على خدمات مدافعه الأوروغوياني دييغو لاكسالت في الميركاتو الشتوي.

وأضاف الصحافي الإيطالي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن نادي الهلال عرض على لاكسالت عقد يمتد لـ3 سنوات، مقابل 3 ملايين يورو في الموسم الواحد تقريبًا، ولكن اللاعب فضل البقاء في أوروبا حاليًا.

ويلعب دييغو لاكسالت صاحب الـ27 عامًا في صفوف سيلتك الاسكتلندي على سبيل الإعارة من ميلان، وشارك معه في 16 مباراة الموسم الرياضي الحالي، ونجح في تسجيل هدف واحد، ويُقدم أداء مميزًا.

الزعيم في دوري محمد بن سلمان

وتعادل الزعيم إيجابيًّا ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بالجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويستعد لمواجهة الباطن، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ12.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة من الفوز في 7 مباريات، والتعادل 3 مرات، وخسارة لقاء واحد.

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