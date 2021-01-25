المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفيصلي ضد الهلال ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقدم الزعيم بهدف دون رد.

د20’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@Alhilal_FC⁩ يسجل الهدف الأول عن طريق بافيتيمبي غوميز#الفيصلي_الهلال pic.twitter.com/pITOmAWFZj — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) January 25, 2021

الفيصلي ضد الهلال

وبدأت مباراة الفيصلي ضد الهلال المقامة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع، وضغط لاعبو الأزرق منذ البداية أملًا في تسجيل هدف مبكر، قبل أن ينجح بافيتيمبي غوميز في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 20.

ولعب البيروفي أندريه كاريلو كرة عرضية مميزة، قابلها الفرنسي غوميز برأسية رائعة؛ ليهز شباك عنابي سدير، ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو، واحتسب الهدف بعد التأكد من صحته، ليفرض الزعيم سيطرته بعد التقدم.

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، ولكن لم ينجح أي منهما لهز الشباك مجددًا، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الفيصلي ضد الهلال بتقدم الأزرق بهدف دون رد.

دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، فيما يقع الفيصلي في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة.

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