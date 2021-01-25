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الهلال يتقدم على الفيصلي بالشوط الأول من دوري محمد بن سلمان
عن طريق رأسية رائعة من غوميز

الهلال يتقدم على الفيصلي بالشوط الأول من دوري محمد بن سلمان

2021/01/25
الساعة 7:39 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الهلال يتقدم على الفيصلي بالشوط الأول من دوري محمد بن سلمان احتفال غوميز - المصدر حساب الهلال على تويتر
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية
1 الفيصلي ضد الهلال
1.1 دوري محمد بن سلمان

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفيصلي ضد الهلال ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقدم الزعيم بهدف دون رد.

الفيصلي ضد الهلال

وبدأت مباراة الفيصلي ضد الهلال المقامة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع، وضغط لاعبو الأزرق منذ البداية أملًا في تسجيل هدف مبكر، قبل أن ينجح بافيتيمبي غوميز في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 20.

ولعب البيروفي أندريه كاريلو كرة عرضية مميزة، قابلها الفرنسي غوميز برأسية رائعة؛ ليهز شباك عنابي سدير، ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو، واحتسب الهدف بعد التأكد من صحته، ليفرض الزعيم سيطرته بعد التقدم.

الهلال
احتفال غوميز – المصدر حساب النادي على تويتر

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، ولكن لم ينجح أي منهما لهز الشباك مجددًا، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الفيصلي ضد الهلال بتقدم الأزرق بهدف دون رد.

دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، فيما يقع الفيصلي في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة.


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