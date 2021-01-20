الهلال يعود لطريق الانتصارات بثنائية في التعاون بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الكروي الأول في نادي الهلال، من استعادة نغمة الانتصارات بالفوز على ضيفه التعاون بثنائية دون مقابل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحداث مباراة الهلال والتعاون:

وبدأ الزعيم المباراة بضغط هجومي قوي أسفر عن الهدف الأول الذي سجله اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز من ركلة مقصية بالدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول.

وحاول فريق التعاون بعد ذلك العودة في المباراة، من أجل إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم الزعيم بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، تمكن الأرجنتيني لوسيانو فييتو من إحراز هدفًا ثانيًا لـ الهلال بطريقة جميلة من ضربة مقصية بالدقيقة الـ49، حيث صادقت تقنية الـVAR على الهدف بعد ذهاب الحكم فيصل البلوي إلى شاشة التقنية لرؤية صحة الهدف من عدمه.

الزعيم يعود لطريق الانتصارات:

ولم يحدث أي جديد في المباراة، لينتهي اللقاء بفوز الزعيم بثنائية نظيفة، ليصبح رصيده 29 نقطة في صدارة دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد التعاون عند 21 نقطة في المركز الخامس.

يذكر أن الزعيم سيواجه الفيصلي في الجولة الخامسة عشرة في ختام الدور الأول من منافسات دوري محمد بن سلمان للمحترفين يوم الاثنين المقبل، حيث تُقام المباراة في المجمعة.

ويستعد الهلال لمواجهة جاره النصر في بطولة كأس السوبر السعودي يوم 30 يناير الجاري.

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