الهلال يفقد 2 من نجومه أمام النصر رسميًا

المواطن - محمد سمعه

سيفقد الفريق الكروي الأول في الهلال 2 من نجومه في لقاء النصر في مباراة كأس السوبر السعودي المقرر إقامتها بعد غد السبت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

البليهي غير جاهز والمفرج مصاب

وذكر الحساب الرسمي للأزرق عبر “تويتر” أن المدافع علي البليهي لا يزال يواصل تأدية برنامجه التأهيلي بالجري مع تأدية تدريبات لياقية متنوعة مما يعني عدم جاهزيته كونه لم يشارك في التدريبات الجماعية، بينما لم يشارك المدافع متعب المفرج في التدريبات الجماعية بعد إصابته في العضلة الخلفية ليتأكد غيابه عن مواجهة النصر.

مدرب الهلال يحذر من النصر

وفي وقت سابق، أكد المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لـ الزعيم، على أن النصر سيسعى لرد اعتباره أمام أزرق العاصمة بعد التفوق عليه في المواجهات الأخيرة.

وقال لوشيسكو في المؤتمر الصحفي اليوم الخميس: ” الهلال سيواجه فريقًا يسعى لرد الاعتبار بعد التفوق عليه بالمواجهات الأخيرة، وعقلية الفريق البطل هي التي ستحدد الفائز وعلينا العمل على فرض شخصيتنا”.

وتابع مدرب الأزرق: “المجموعة التي يمتلكها الأزرق حققت الكثير رغم المواقف الصعبة التي مررنا بها، ولدينا فرصة لتحقيق لقب جديد كونها بطولة من مباراة واحدة”.

واختتم لوشيسكو حديثه قائلًا: “رغم أن الوقت قصير للاستعداد للمباراة لكننا استعددنا بشكل جيد للغاية”.

شارك الخبر