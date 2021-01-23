الهلال يكشف آخر مستجدات إصابة علي البليهي

المواطن - محمد سمعه

كشف نادي الهلال، اليوم السبت، آخر تطورات إصابة مدافعه علي البليهي، وذلك قبل مباراتي الفيصلي والنصر.

ويستعد أزرق العاصمة لمواجهة الفيصلي بعد غد الاثنين في الجولة الـ15 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما سيواجه النصر يوم السبت المقبل في بطولة كأس السوبر السعودي.

وذكر الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة عبر “تويتر” أن البليهي أدى مرانًا لياقيًّا، كما أدى تدريبات متنوعة بالكرة مع زميله في الفريق فواز الطريس.

موعد عودة الطريس للتدريبات الجماعية:

وفي سياق آخر، سيعود اللاعب فواز الطريس لتدريبات أزرق العاصمة الجماعية بدءًا من الأسبوع المقبل، بعد أن غاب عن الفريق لمدة 14 يومًا بعد إصابة عضلية تعرض لها وفقًا لـ صحيفة “الرياضية”.

ورغم أنه من الصعب مشاركة الطريس في السوبر السعودي لكن عودته طمأنت المدرب لوشيسكو الذي يستعد لإقحامه في المباريات المقبلة للزعيم في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال ينفرد بالصدارة بعد الفوز على التعاون:

يذكر أن الزعيم يحتل حاليًّا المركز الأول في جدول الدوري برصيد 29 حيث فاز على التعاون بالجولة الرابعة عشرة بنتيجة هدفين دون رد في مباراة أُقيمت على ملعب “الملز” في الرياض.

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