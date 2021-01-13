الهلال يكشف سبب غياب كويلار عن تدريبات اليوم

المواطن - محمد سمعه

كشف نادي الهلال اليوم الأربعاء سبب غياب اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار عن تدريبات الأزرق، وذلك قبل مواجهة الأهلي في الجولة الـ13 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة عبر “تويتر” أن كويلار لم يشارك في تدريبات أزرق العاصمة بسبب إصابته بالإنفلونزا.

وواصل الثنائي علي البليهي وفواز الطريس البرنامج التأهيلي لكل منهما وذلك استعدادًا للمشاركة في المباريات المقبلة.

الهلال يأمل في العودة لطريق الانتصارات

ويرغب أزرق العاصمة في العودة لطريق الانتصارات على حساب الأهلي، وذلك بعد أن تعادل يوم الجمعة الماضية مع نادي الباطن بنتيجة هدفين لكل فريق ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة.

ويحتل بطل دوري محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي، صدارة الدوري حاليًا برصيد 25 نقطة بعد 3 تعادلات متتالية في الجولات الـ10 والـ11 والـ12 أمام كل من الاتحاد والشباب والباطن.

جماهير الأزرق تُهاجم سلمان الفرج

وكانت جماهير الأزرق، انتقدت اللاعب سلمان الفرج في وقت سابق وذلك بسبب مماطلته حول تجديد العقد مع الفريق العاصمي، وسط أنباء عن دخول نادي النصر في الصورة للتعاقد مع اللاعب.

واختلف سلمان الفرج مع الهلال على القيمة المالية حيث يرغب في الحصول على قيمة مالية كبيرة في عقده تتوافق مع قدراته الفنية الكبيرة على حد قوله.

وسيواجه الهلال، فريق الأهلي على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

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