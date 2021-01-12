الهلال يوافق على إعارة الغامدي إلى نجران

المواطن - مروة نبيل

وافق نادي الهلال على رحيل مهاجمه رياض الغامدي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نجران حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

الغامدي ينضم إلى نجران

وأشار حساب نادي نجران الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الإدارة أنهت إجراءات التعاقد مع رياض الغامدي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، لتدعيم هجوم الفريق الأول.

ولفت إلى أنه سيتمكن من المشاركة في مباراة نجران ضد العدالة اليوم، وتم تأخير الإعلان عن إتمام الصفقة مع الهلال بشكل رسمي، حتى يتم استكمال جميع الإجراءات القانونية.

نجران في الدرجة الأولى

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نجران المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى برصيد 17 نقطة من الفوز في 4 مباريات والتعادل 5 مرات والخسارة في مثلها.

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