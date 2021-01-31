الوحدة يتقدم على القادسية بالشوط الأول من دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة القادسية ضد الوحدة ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقدم فرسان مكة بثنائية دون رد.

الوحدة يهز شباك القادسية مرتين

وبدأت مباراة القادسية ضد الوحدة المقامة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بشكل سريع، وضغط فرسان مكة منذ البداية، وتمكن من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 15.

واستغل هزاع الغامدي كرة عرضية مميزة من داخل منطقة الجزاء، ليسددها ويهز شباك القادسية مبكرًا، وواصل الفرسان الضغط وسط تراجع من أصحاب الأرض، قبل أن يطلق أنسيلمو تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 29.

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد خلال الدقائق المتبقية، ولكن لم ينجح أي منهما في هز الشباك، لينتهي الشوط الأول من مباراة القادسية ضد الوحدة بتقدم فرسان مكة بهدفين نظيفين.

ترتيب الفريقين في دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، بالتساوي مع فرسان مكة أصحاب المركز العاشر.

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