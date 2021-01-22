الوحدة يواجه القوة الجوية العراقي 7 أبريل

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الوحدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن موعد مباراته المرتقبة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي القوة الجوية العراقي.

موعد مباراة الوحدة والقوة الجوية

وأشار حساب النادي الرسمي، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة سيواجه نظيره القوة الجوية العراقي في الملحق المؤهل إلى مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا 2021، يوم الأربعاء الموافق 7 أبريل، في مكة المكرمة.

ويُشارك فرسان مكة في الملحق الآسيوي بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 49 نقطة، خلف الهلال البطل، النصر الوصيف والأهلي الثالث الذين تأهلوا مباشرة إلى نسخة 2021.

دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، بدأ فرسان مكة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الحالي بمستوى متذبذب، الأمر الذي أثار قلق مشجعيه، قبل أن ينتفض بعد مرور 6 جولات وتتحسن نتائجه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، بالتساوي مع النصر صاحب المركز السابع، ويستعد لمواجهة الشباب في الجولة الـ15.

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