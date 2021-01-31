الوسط الرياضي يعزي رئيس النصر السابق فيصل بن تركي في وفاة والده

المواطن - محمد سمعه

قدم مجموعة من الرياضيين، واجب العزاء للأمير فيصل بن تركي رئيس النصر الأسبق، في وفاة والده الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز.

رؤساء أندية ولاعبين سابقين يُعزون فيصل بن تركي

ونعى الوسط الرياضي الأمير تركي بن ناصر الذي وافته المنية أمس السبت، حيث غرد خالد الزيلعي نجم النصر السابق قائلًا: “لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم ارحمه وأغفر له وتقبله عندك واجعل ما أصابه رفعة له في الأجر والمغفرة، اللهم إنه ضيفك فأحسن إليه وتقبله قبول حسن، عظم الله أجركم”.

أما ناصر الفهد لاعب العالمي الأسبق فغرد قائلًا: “عظم الله أجرك ياأبو تركي، الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، عزائي لك ولـ عبدالله والأسرة الكريمة، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وقال سالم العثمان عضو مجلس إدارة النصر السابق: ” عظم الله أجركم يا أمير وأحسن الله عزاءكم، أسأل الله أن يتغمد الأمير تركي بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته.

بينما علق عبدالإله مؤمنة رئيس النادي الأهلي قائلًا: “عظم الله أجركم أبو تركي، الله يغفر له ويرحمه، ويُسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وقال صالح النعيمة نجم الهلال الأسبق: ” أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لكم أخي فيصل ولجميع الأسرة المالكة، في وفاة الأمير تركي بن ناصر، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهمكم وأهله وذويه الصبر والسلوان”.

أما فهد الهريفي لاعب النصر الأسبق فقال: ” إنا لله وإنا إليه راجعون، عظم الله أجركم وأحسن الله عزاكم ياأبو تركي”.

ونعى محمد الدعيع حارس الهلال والمنتخب السعودي الأسبق قائلًا عبر “تويتر” : “خالص العزاء والمواساة للأمير فيصل بن تركي وإخوانه الكرام في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته”.

تعليق فيصل بن تركي بعد وفاة والده

وكان فيصل بن تركي غرد عبر حسابه في “تويتر” بعد وفاة الأمير تركي بن ناصر قائلًا: “إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، اللهم ارحم والدي تركي بن ناصر بن عبدالعزيز وأسكن روحه الطاهرة الفردوس الأعلى وأجعل ما أصابه رفعة لدرجاته في الجنة”.

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