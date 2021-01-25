رفع معالي المدير العام للجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة فريق.
كما عبر عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، داعيًا الله تعالى أن يحفظ للوطن قيادته الحكيمة وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان، وأن يوفقه في خدمة الدين والملك والوطن.
يذكر أنه صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بترقية اللواء سليمان بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى مدير عام الجوازات إلى رتبة فريق.
وجاء في نص الأمر الملكي كما يلي:
الرقم : أ / 327
التاريخ : 11 / 6 / 1442هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية
بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 43 ) بتاريخ 1 / 2 / 1441هـ.
وبناء على ما عرضه علينا سمو وزير الداخلية.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : يُرقى اللواء / سليمان بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى ( مدير عام الجوازات ) إلى رتبة فريق.
ثانياً : على سمو وزير الداخلية تنفيذ أمرنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود