المواطن - واس

رفع معالي المدير العام للجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة فريق.

كما عبر عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، داعيًا الله تعالى أن يحفظ للوطن قيادته الحكيمة وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان، وأن يوفقه في خدمة الدين والملك والوطن.

يذكر أنه صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بترقية اللواء سليمان بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى مدير عام الجوازات إلى رتبة فريق.

وجاء في نص الأمر الملكي كما يلي:

الرقم : أ / 327

التاريخ : 11 / 6 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية

بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 43 ) بتاريخ 1 / 2 / 1441هـ.

وبناء على ما عرضه علينا سمو وزير الداخلية.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يُرقى اللواء / سليمان بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى ( مدير عام الجوازات ) إلى رتبة فريق.

ثانياً : على سمو وزير الداخلية تنفيذ أمرنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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