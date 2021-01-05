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اليوم.. القمة 41 لدول مجلس التعاون الخليجي تنطلق في العلا برئاسة الملك سلمان
السعودية تسخر كافة جهودها لما فيه خير شعوب الخليج والدول العربية

اليوم.. القمة 41 لدول مجلس التعاون الخليجي تنطلق في العلا برئاسة الملك سلمان

2021/01/05
الساعة 10:01 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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اليوم.. القمة 41 لدول مجلس التعاون الخليجي تنطلق في العلا برئاسة الملك سلمان
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية
1 قمة جامعة للكلمة موحدة للصف
2 القمة ستترجم تطلعات الملك سلمان وقادة الخليج

تنطلق، اليوم الثلاثاء، أعمال القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في العلا، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله.

ويُنتظر أن تحضر بشكل رئيسي ملفات التعاون الخليجي، والشراكات الاستراتيجية الإقليمية والدولية، وملف إيران وبرنامجها النووي، فضلاً عن ملفات أخرى.

من جهته، أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن سياسة المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز قائمة على نهج راسخ، قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية.

قمة جامعة للكلمة موحدة للصف

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن المملكة تسخر كافة جهودها لما فيه خير شعوب الخليج والدول العربية، وبما يحقق أمنها واستقرارها.

وأكد ولي العهد أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربي ستكون قمة جامعة للكلمة وموحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار.

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القمة ستترجم تطلعات الملك سلمان وقادة الخليج

وأضاف أن القمة ستترجم تطلعات الملك سلمان وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا.

يأتي ذلك فيما أُعلن في قطر أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيشارك في القمة الخليجية التي ستعقد اليوم في السعودية.

وأضاف بيان للديوان الأميري، أن أمير قطر سيترأس وفد بلاده للمشاركة في اجتماع القمة للدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي.

وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح أعلن التوصل لاتفاق على فتح الحدود والأجواء بين السعودية وقطر.

وتابع المسؤول الكويتي أن الأطراف جميعهم أكدوا على ضرورة وحدة الصف ولم الشمل وجمع الكلمة.

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