امتداداً لتوجيهات ولي العهد .. الرميان يوضح اليوم استراتيجية صندوق الاستثمارات

المواطن - الرياض

امتدادا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يعقد اليوم الثلاثاء، المؤتمر الدوري للتواصل الحكومي ويستضيف ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة للحديث عن الإستراتيجية الجديدة للصندوق.

ويأتي انعقاد المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي بعد يومين من إعلان ولي العهد عن إستراتيجية الصندوق تأكيدا على نهج القيادة في إطلاع المواطن على المستجدات كافة والتفاصيل المتعلقة بإستراتيجية الصندوق خلال السنوات الخمس القادمة وما تحقق خلال الفترة الماضية.

وسيجيب المؤتمر على أسئلة الإعلاميين وسيسهم في دعم المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالإستراتيجية الجديدة.

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