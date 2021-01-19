انتعاش سهم صندوق الخبير للدخل في أولى جلسات التداول

هو صندوق استثمار متداول مغلق الهدف الاستثماري منه هو تحقيق دخل دوري للمستثمرين من خلال الاستثمار في أصول مدرة للدخل متوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية مثل الصكوك، والتمويل التجاري، والإجارة، وصناديق الدخل، ومرابحة.

كما يعتبر الصندوق الأول في المنطقة الذي يتم إدراجه في السوق المالية السعودية من فئة الصناديق الاستثمارية المغلقة المتداولة (غير العقارية)، ليتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في محفظة متنوعة من الأصول المدرة للدخل.