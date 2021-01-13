انطلاق الرماية بالقوس على ظهر الخيل قريبًا

المواطن - الرياض

زار محافظ حوطة بني تميم محمد بن عامر العجمي مقر إقامة بطولة الرماية بالقوس من على ظهر الخيل، واطلع على آخر الاستعدادات لإقامة البطولة حيث ستقام في نسختها الأولى على مستوى المملكة تحت مظلة الاتحاد السعودي للفروسية خلال الفترة من 08 جمادى الثانية 1442هـ إلى 10 جمادى الثانية 1442هـ الموافق من 21 يناير 2021م إلى 23 يناير 2021م.

وأكد العجمي خلال زيارته لمقر البطولة المقامة في مركز الملك سلمان للاحتفالات بالحلوة في حوطة بني تميم أن تجهيز مقر البطولة مسؤولية وواجب لكل المؤسسات الحكومية في المحافظة، وأشاد العجمي بما وصلت إليه اللجنة المنظمة للبطولة من إعداد وتجهيز للمسابقة.

البطولة الأولى من نوعها:

وأعلن الاتحاد السعودي للفروسية في وقت سابق عن موافقته لإقامة هذه البطولة الأولى من نوعها على مستوى المملكة، واعتمادها ضمن الألعاب الرسمية التي تنطوي تحت مظلته، حيث سيشارك فيها الفرسان من مناطق المملكة المختلفة.

وتأتي هذه الرياضة كأحد أقدم الرياضات في العالم حيث يستخدم فيها الرامي القوس والسهم، إضافة إلى أدوات الحماية الخاصة به والهدف المناسب، وتم إعادة إحيائها من جديد وممارستها؛ انسجامًا مع الدور الذي تنتهجه الرياضة السعودية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ومحور “مجتمع حيوي بيئته عامرة” ومن خلال صناعة رياضة متنوعة وشاملة.

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