انطلاق جائزة السعودية الكبرى لـ فورمولا 1 في ديسمبر المقبل

المواطن - محمد سمعه

أعلنت وزارة الرياضة عن تعديل موعد انطلاق سباقات جائزة السعودية الكبرى لـ فورمولا 1 لتنطلق في ديسمبر المقبل.

وأكد حساب وزارة الرياضة عبر “تويتر” أن جائزة السعودية الكبرى ستنطلق من الثالث حتى الخامس من ديسمبر المقبل.

سباقات فورمولا 1 تمر بعدة دول:

وستبدأ جولات سباق الفورمولا من البحرين من يوم 26 مارس، وسيمر بعدة دول أبرزها كندا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا مرورًا بالسعودية، ثم تُختتم فعالياته في مدينة أبو ظبي الإماراتية من يوم 10 إلى 12 ديسمبر المقبل.

تفاصيل سباق فورمولا إي في الدرعية بـ فبراير:

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الرياضة تفاصيل استضافة الدرعية لـ الجولتين الافتتاحيتين لـ بطولة العالم في فورمولا إي التي تنطلق في شهر فبراير المقبل.

ونشر الحساب الرسمي للوزارة عبر “تويتر” فيديو تعريفي بتفاصيل الجولتين حيث سيكونان سباقين ليليين للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وسينطلقان يومي 26 و 27 فبراير في الدرعية في تمام الثامنة مساءً.

وسيتنافس على لقب الجولتين الافتتاحيتين لبطولة العالم 12 فريقًا و 24 سائقًا.

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