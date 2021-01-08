انطلاق فعاليات برنامج رائدات المجتمع بالوجه

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

انطلقت فعاليات برنامج رائدات المجتمع في لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالوجه، والذي تقدمه المدربة الباحثة الاجتماعية شذى عودة البلوي والمدربة فاطمة عبدالرحمن الحربي.

ويستهدف البرنامج الفتيات بمحافظة الوجه، ويرتكز على محاور لتطوير مهارات المتطوعات لخدمة المجتمع، حيث تأتي آلية البرنامج بورش عمل منها؛ الإيجابية والسعادة المجتمعية وثقافة الحوار والخبرات وتجارب الحياة مع إطلاق مسابقات يومية بعد كل ورشة ومداخلات مع شخصيات اجتماعية منها المستشار الاجتماعي د.غانم الغانم لتسليط الضوء على ثقافة الحوار والإقناع وفق مبادئ توجيهية كما يعد البرنامج بمثابة جلسات تطويرية للمتدربات يعدهن لخدمة المجتمع.

من جانبه شكر مدير التطوع في اللجنة عبدالرحمن بن سليم العرادي، المدربتين على تطوعهما وما تقدمان من أساليب شبابية تخدم فتيات المحافظة مؤكداً استمرارية البرنامج المجتمعية الهادفة من ذوي الاختصاص.

شارك الخبر