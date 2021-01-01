انفجار لعبة نارية يفصل رقبة شاب عن جسده ليلة رأس السنة في فرنسا

المواطن - متابعة

شهدت العديد من المدن الفرنسية حوادث حرق سيارات وإصابات بسبب احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية 2021 بالرغم من فرض حظر التجول اعتبارًا من الساعة الثامنة مساءً وفرض القيود الصحية للحد من الاحتفالات بسبب فيروس كورونا المستجد.

وشهدت مدينة ستراسبورغ وضواحيها ليلة رأس السنة انتهاك حظر التجول حيث خربت مجموعات من الشباب عددًا من الممتلكات، من بينها إضرام النيران في 30 سيارة، حسب ما نقلته صحيفة لوفيغارو الفرنسية عن مصادر أمنية، فيما تحدثت القناة التلفزيونية فرانس 3 ومجلة لوبوان عن إحراق 60 سيارة واعتقالات.

وفي بوفزهايم، القريبة من مدينة ستراسبورغ، قتل شاب في الـ 25 من عمره في انفجار لعبته النارية التي أدت إلى فصل رأسه عن جسده وأصيب صديقه بجروح، كما جرح 3 أشخاص آخرون في بلدات قريبة بسبب حوادث مرتبطة هي الأخرى بالألعاب النارية.

وفي ليورون، انتهك 2000 شخص القيود الصحية ونظموا حفلًا صاخًبا غير آبهين بقوات الأمن حيث اشتبك عدد منهم بالحجارة مع رجال الدرك، مما أدى إلى إصابة 3 من الدركيين بجروح خفيفة، حسب قناة تلفزيون “فرانس إنفو”، وتم إحراق إحدى عرباتهم.

وبالرغم من ذلك تعتبر السلطات الفرنسية أن احتفالات ليلة رأس السنة ، التي جند لتأمينها 100 ألف شرطي ودركي عبر البلاد مقابل 20 ألفًا في الليالي العادية، كانت أقل عنفًا وتخللتها حوادث أقل مقارنة بالسنوات السابقة حسب وزارة الداخلية الفرنسية.

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