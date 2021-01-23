انهيار عقار من 4 طوابق في مصر وسقوط ضحايا

المواطن - متابعة

أصيب شخصان جراء انهيار عقار مكون من 4 مناطق في محافظة الغربية في دلتا مصر فيما لا تزال عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض مستمرة.

وبحسب موقع مصراوي فقد تم انتشال شخصين مصابين بينهما طفل، وجرى نقلهما إلى مستشفى المحلة العام لإسعافهما، وجارٍ البحث عن باقي الضحايا.

وكانت منطقة أبو راضي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، شهدت اليوم السبت، انهيار منزل مكون من 4 طوابق، وجارٍ البحث عن مواطنين سواء ضحايا أو ناجين أسفل أنقاضه.

إخلاء عقار مجاور

إلى ذلك أخلى رجال الحماية المدنية بمدينة المحلة الكبرى منزلاً مجاوراً لعقار المحلة المنهار؛ خوفًا من سقوطه ولحين رفع الأنقاض واستخراج الضحايا والمصابين. وقرر محافظ الغربية، تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب انهيار العقار، ومعاينة المباني المجاورة.

يذكر أنه وقبل أسبوع تقريبًا انهار عقار قديم مكون من 3 طوابق، خالٍ من السكان، بمنطقة العطارين بحي وسط الإسكندرية، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.

وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم مكون من أرضي و3 طوابق علوية، خالٍ من السكان، وانهارت أجزاء كبيرة منه، دون حدوث أي إصابات أو خسائر.

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