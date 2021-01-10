انواع الذاكرة في الحاسوب

الكثير من الأشخاص يسألون عن انواع الذاكرة في الحاسوب وذلك لأنها من الأشياء المهمة للغاية بالنسبة للعديد من مستخدمي الحواسب في كل مكان والتي يبحثون عنها بشكل كبير.

الذاكرة في الحاسوب

يطلق على المكونات المادية التي تتواجد في الحاسوب أسم الذاكرة حيث تقوم هذه الذاكرة بحفظ جميع البيانات التي تنتج من خلال الكثير من عمليات المعالجة المختلفة وكذلك المتعددة، ولذلك يسأل البعض عن انواع الذاكرة في الحاسوب وموقع المواطن سوف يقدم الكثير من الأشياء حول هذا الموضوع.

هناك طريقتين يمكن من خلالهما حفظ البيانات في ذاكرة الحاسوب حيث أنه من الممكن أن يتم حفظ هذه البيانات بشكل دائم والطريقة الثانية أن يتم حفظها بشكل مؤقت، كما أنه لابد من معرفة أن هناك اختلاف بين ذاكرة الحاسوب ومساحة التخزين للقرص الصلب.

ذاكرة الوصول العشوائي

يعتبر النوع الأول من انواع الذاكرة في الحاسوب هو ذاكرة الوصول العشوائي وتم إطلاق هذا الاسم على هذا النوع من الذاكرة بسبب سهولة وامكانية الوصول لأي بايت متواجد بها وبشكل عشوائي، حيث أنه من الممكن الوصول إلى البايت المطلوب دون الحاجة للوصول للبايت الذي يسبقه.

كما أنه لابد من الأخذ في الاعتبار أن ذاكرة الوصول العشوائي تفقد جميع المعلومات التي تم تخزينها عليها في حالة تم انقطاع التيار الكهربائي عنها وهو من الأشياء المزعجة والسلبية للغاية في هذا النوع من الذاكرة، لذلك ينصح بأخذ الاحتياطات اللازمة عند حفظ أي معلومات أو كتابتها على ذاكرة الوصول العشوائي.

ذاكرة الوصول العشوائي الثابتة

بعد التعرف على النوع الأول من انواع الذاكرة في الحاسوب وهو ذاكرة الوصول العشوائي لابد من معرفة أنواع ذاكرة الوصول العشوائي حيث أن هناك نوع يطلق عليه ذاكرة الوصول العشوائي الثابتة، حيث يتميز هذا النوع بأنه لا يحتاج إلى وجود طاقة كهربائية مستمرة طوال الوقت حتى يحتفظ بالبيانات التي تتواجد عليه.

يعتبر هذا النوع هو أسرع أنواع الذاكرة في العمل والاستخدام لكن يجب معرفة أن سعره مرتفع بعض الشئ، وهناك بعض الأنواع للذاكرة الثابتة وهي الذاكرة الثابتة الغير متزامنة حيث نجد أن هذا النوع يعمل بتردد مختلف عن التردد المعالج وهذا يعني أنها غير متزامنة معه وهناك نوع آخر وهو الذاكرة الثابتة المتزامنة وهي التي تتزامن مع تردد المعالج.

ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكيّة

النوع الثاني من أنواع ذاكرة الوصول العشوائي هو ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية وتعد هذه الذاكرة غير ثابتة أي انه لابد من توافر طاقة كهربائية لها طوال الوقت حتى تستطيع حفظ البيانات عليها، فبدون توافر الطاقة الكهربائية لا يمكن حفظ هذه البيانات بأي شكل من الأشكال.

وهناك العديد من الأنواع الخاصة بها مثل الذاكرة الديناميكية ذات نقل أحادي البيانات ويتميز هذا النوع بقدرته على نقل البيانات مرتين في دورة الساعة الواحدة، وبهذه الطريقة يتم نقل البيانات مرة في بداية الدورة ومرة أخرى في نهايتها ويوجد أربع إصدارات لهذا النوع من الذاكرة وهي DDR و DDR2 وDDR3 وDDR4 بالترتيب.

الفرق بين الذاكرة الثابتة والذاكرة الديناميكية

هناك بعض الفروق التي توجد بين الذاكرة الثابتة والذاكرة الديناميكية والتي يجب التعرف عليها أثناء البحث عن انواع الذاكرة في الحاسوب، حيث نجد أن ذاكرة الوصول العشوائي الثابتة في العادة تكون مضمنة في وحدة المعالجة المركزية وتكون مكونة من Flip-Flops.

لكن نجد أن ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية انها تتكون من المكثفات وكذلك من الترانزيستورات بشكل أساسي، كما أنها تكون مثبتة على اللوحة الرئيسية والتي يطلق عليها اللوحة الأم.

على وجه آخر نجد أن ذاكرة الوصول العشوائي الثابتة تكون سريعة للغاية وبشكل واضح أكثر من الذاكرة الديناميكية وذلك يرجع إلى أنها لا تحتاج إلى أعادة كتابة المعلومات عليها كل فترة زمنية، على عكس الذاكرة الديناميكية التي تتطلب القيام بذلك حيث نجد أن الوصول للبيانات في الذاكرة الثابتة يكون 10 نانو ثانية والديناميكية يكون 60 نانو ثانية.

بالنسبة للسعر فنجد أن سعر الذاكرة الثابتة يكون أغلى من سعر الذاكرة الديناميكية وذلك لأن هناك بعض الأشياء التي تستخدمها الذاكرة الثابتة والتي يطلق عليها اسم المكثفات وكذلك تحتوي على عدد كبير من الترانزيستورات، والاستخدام الكبير لهذه الترانزيستورات يؤدي إلى حدوث زيادة بالنسبة للحجم الفيزيائي الخاص بها.

تعد الذاكرة الديناميكية أصغر من الذاكرة الثابتة بست مرات، بالنسبة لتوفير الطاقة فلابد من معرفة أن الذاكرة الثابتة تكون أكثر توفيرا للطاقة من الذاكرة الديناميكية وذلك لأنها لا تحتاج إلى أي أعادة كتابة بالنسبة للبيانات التي تحتوي عليها من وقت لآخر على عكس الذاكرة الديناميكية التي لابد لها من القيام بذلك.

ذاكرة القراءة فقط

هناك نوع آخر من انواع الذاكرة في الحاسوب وهو ذاكرة القراءة فقط حيث أن وجود هذا النوع من الذاكرة في الحاسوب مهم للغاية في تشغيله وذلك لأنها تحتفظ بالكثير من التعليمات البرمجية التي تكون خاصة بنظام التشغيل، لا يمكن للمستخدم أن يقوم بعمل أي إضافة أو تعديلات على هذه الذاكرة ولهذا يطلق عليها للقراءة فقط.

كما أن هذا النوع يتميز بأنه غير قابل لأي اعادة بالنسبة للبرمجة التي قد تحدث عليه من خلال التغيير في المحتوى الخاص بها وذلك بسبب طبيعة هذه الذاكرة، يعتبر القرص المدمج من الأمثلة الشهيرة للغاية بالنسبة لذاكرة القراءة فقط حيث أن إستخدامه يكون لتخزين المعلومات عليه لمرة واحدة دون إضافة أي تعديلات عليها.

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