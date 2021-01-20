بالأسماء.. مشاهير يحضرون حفل تنصيب بايدن

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

من المقرر أن يشهد حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن كثير من المشاهير في الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من جائحة فيروس كورونا.

بعد حضور المشاهير المخيب للآمال في حفل تنصيب دونالد ترامب قبل أربع سنوات، والذي شمل أمثال سكوت بايو وويلي روبرتسون من داك ديناستي، أثبت حفل تنصيب بايدن أنه سيشمل عددًا أكبر من المشاهير، بسبب الوباء أيضًا، سيتم بث العديد من العروض تقريبًا، ولكن لا يزال يتم رصد بعض المشاهير في محيط الكابيتول.

جون ليجند وكريسي تيجن

ونشرت تيجن صورًا على إنستغرام للزوجين وهما يتواجدان مع أعضاء من الحرس الوطني، كما نشرت صورة أخرى لنفسها وهي تقف في ناشيونال مول.

جينيفر لوبيز وأليكس رودريغيز

شوهد الزوجان المشهوران يتجولان في المنطقة، وستغني لوبيز النشيد الوطني في حفل الافتتاح مع ليدي غاغا، ونشرت صورة لها على درج مبنى الكابيتول، وفي هذه الأثناء، وثق خطيبها، رودريغيز، جولته في جورج تاون على قصصه على إنستغرام.

المطربه ليدي غاغا

ستؤدي غاغا النشيد الوطني إلى جانب جيه لو، ونشرت صورة لها في مبنى الكابيتول مرتدية زيًا ممتازًا للمشاركة في هذا الحدث الضخم.

كاتي بيري وأورلاندو بلوم

شوهد الزوجان يسيران في الخارج في العاصمة الليلة الماضية، وستشارك بيري في حفل التنصيب الخاص الليلة، كما قامت أيضًا بالتغريد بصورة لبعض الميكروفونات الوطنية للغاية والمذهلة للغاية.

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