بالفيديو.. أول تصريح لصاحب مبادرة زواج التجربة في مصر

المواطن - متابعة

قال صاحب مبادرة “زواج التجربة” في مصر أحمد التهامي إنه ليس “مأذوناً وليس جهة تطلق”، مشيراً إلى أنه اقترح فكرته لحل المشاكل الزوجية.

وقال التهامي خلال مقابلة مع برنامج “رأي عام” المذاع على فضائية “TeN”، إن “من شروط زواج التجربة توفير مسكن ملائم خلال 3 سنوات، ولو افترضنا أن عقد الصلح محدد بمدة لا يلغي الزواج الرسمي الذي سبقه بعدة سنوات، وهذا ليس من المنطق”.

وأشار إلى أنه “متزوج منذ 6 أشهر واتفق مع زوجته، في حال حدث أي خلاف يقع لهم، سيعملان عقد زواج تجربة، يضعان خلاله شروطهما ويقومان بحلها”.

من جهته، شدد الباحث الشرعي في مشيخة الأزهر بمصر الشيخ أبو اليزيد علي سلامة، على حرمة “زواج التجربة”، مشيراً إلى أن من يروج لهذا الزواج “يسعى للشهرة والحصول على المتابعة الجماهيرية”.

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