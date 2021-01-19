بالفيديو.. أيهما أفضل من حيث الخصوصية IOS أم Android؟

المواطن - الرياض

أوضح الخبير التقني، عبدالعزيز الحمادي، أنه لا يوجد نظام في الوقت الحالي يمكن الحكم عليه بأنه غير قابل للاختراق سواء نظام IOS أو Android.

الفرق بين Android وIOS

وقال الحمادي، خلال لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، إن نظام الـ IOS محدود التعامل لا يستطيع المستخدم إضافة كثير من الخصائص من خارج النظام ويسمى بـ”الصندوق الأسود”.

Android أكثر مرونة ولكن!

وأضاف أن نظام الـ Android يتميز بمرونته العالية ولكنه يسمح بالتحميل من خارج النظام ما يعد جانباً سلبياً فيه، مبيناً أن كلا النظامين لا يتمتع بنسبة خصوصية 100 %.

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