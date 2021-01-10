بالفيديو.. نيوم تعلن أكبر مشروعاتها ذا لاين خلال الساعات المقبلة

المواطن - الرياض

يتأهب مشروع نيوم غداً الاثنين، للإفصاح عن مشروع عملاق أشار إليه على منصته في تويتر دون الكشف عن أي تفاصيل على الإطلاق.

فيديو | نيوم تعلن أكبر مشروعاتها "ذا لاين" خلال الساعات المقبلة#الإخبارية pic.twitter.com/X3WWUhG5n8 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 10, 2021

ويهدف مشروع نيوم إلى جذب أبرز المواهب والعقول من المملكة وباقي أنحاء العالم لخلق اقتصاد مزدهر ومستدام تماشيا مع رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الدخل الوطني.

وتجسدت هذه الرؤية للمشروع كذلك في استقطابات شركة نيوم حيث تم استقطاب العديد من الخبرات والكفاءات من المملكة وباقي دول العالم في شتى قطاعات الأعمال.

ويقع مشروع نيوم في أقصى شمال غرب السعودية (منطقة تبوك)، يحده البحر الأحمر من الغرب على امتداد 460 كم، ويضم المشروع مساحة ألف كيلو من مصر في أراضي جنوب سيناء وتقع المنطقة شمال غرب المملكة، على مساحة 26.5 ألف كيلو متر مربع، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كيلومترًا، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2500 متر، ويسمح موقع المشروع بين القارات الثلاث لـ70 في المائة من سكان العالم للوصول إلى الموقع خلال ثماني ساعات كحد أقصى.

وقسَّمت كلمة نيوم إلى جزأين: الأول يشمل حروف (NEO) التي تعني بالإغريقية كلمة “جديد”، والثاني حرف (M) منفصلًا، ويشير بالعربية إلى كلمة “مستقبل”؛ أي أن (NEOM) كاملة تعني المستقبل الجديد. كما يشار لها بالعامية “نويسا” وذلك اختصاراً للمصطلح الإنجليزي “NORTH WEST SAUDI ARABIA” وهي إشارة إلى موقعها في شمال غرب المملكة.

وتعد “نيوم” المشروع السعودي الأضخم، أول مدينة رأسمالية في العالم، تمتد بين 3 دول “السعودية والأردن ومصر” باستثمارات نصف تريليون دولار بدعم من صندوق الاستثمارات العامة.

ومن المخطط أن تصبح أحد أهم العواصم الاقتصادية والعلمية العالمية.

يعد موقعها الاستراتيجي محورًا يربط القارات الثلاث (آسيا وأوروبا وأفريقيا)، حيث بإمكان 70% من سكان العالم الوصول للموقع خلال 8 ساعات كحد أقصى.

يركز مشروع “نيوم” على 9 قطاعات استثمارية متخصصة وتشمل: مستقبل الطاقة والمياه، ومستقبل التنقل، ومستقبل التقنيات الحيوية، ومستقبل الغذاء، ومستقبل العلوم التقنية والرقمية، ومستقبل التصنيع المتطور، ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي، ومستقبل الترفيه، ومستقبل المعيشة.

من المتوقع أن تبلغ مساهمة “نيوم” بالناتج المحلي السعودي في 2030، بنحو 100 مليار دولار.

ومن المقرر أن يتم انتهاء العمل بالمرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية في 2025، حيث ستدرج في الأسواق المالية، فيما سيجري الطرح العام الأولي قبل 2030.

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