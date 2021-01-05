بالفيديو والصور.. وصول أمير قطر لحضور القمة الخليجية برئاسة الملك سلمان

المواطن - واس

وصل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر لحضور القمة الخليجية في العلا برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وكان في استقبال سموه في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في استقباله معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف.

وقد غادر سمو أمير دولة قطر في موكب رسمي إلى مركز مرايا.

ويضم الوفد الرسمي القطري الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية.

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