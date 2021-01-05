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باهبري يُعلق على هدفه الأسرع في آسيا 2019
سجله بعد مرور بـ14 ثانية

باهبري يُعلق على هدفه الأسرع في آسيا 2019

2021/01/05
الساعة 6:47 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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باهبري يُعلق على هدفه الأسرع في آسيا 2019 باهبري
المواطن - مروة نبيل
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1 باهبري يُعلق على هدفه الأسرع
1.1 الهلال بطلًا لدوري أبطال آسيا

علق نجم نادي الهلال، هتان باهبري على تغريدة حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بشأن هدفه الأسرع في نسخة عام 2019.

باهبري يُعلق على هدفه الأسرع

وكان حساب البطولة الرسمي قد نشر مقطع فيديو للهدف الذي سجله هتان باهبري ضد العين الإماراتي، وعلق قائلًا: “14 ثانية فقط… هي كل ما احتاجه نجم الهلال هتان لتسجيل أسرع هدف في دوري أبطال آسيا 2019.. نستعيد معكم ذكريات هذا الهدف”.

هتان باهبري

ورد هتان، اليوم الثلاثاء، على تغريدة حساب البطولة باللغة العربية قائلًا: “أفخم أول هدف لي مع أفخم نادٍ وصناعة من لاعب فخم في بطولة فخمة حققناها 2019 وفي أول أيام شهر رمضان المبارك.. هدف ما أنساه”.

وسجل النجم الهلالي الهدف خلال مباراة فريقه ضد العين الإماراتي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات، ليصبح صاحب أسرع هدف سعودي في تاريخ البطولة، وصاحب ثاني أسرع هدف في المسابقة بنسختها الجديدة.

دوري أبطال آسيا
الهلال يحتفل باللقب

الهلال بطلًا لدوري أبطال آسيا

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019، بعد فوزه على أوراوا ريد دايموندز، حيث فاز ذهابًا في الرياض بهدف دون رد، قبل أن يتغلب على الفريق الياباني بثنائية نظيفة في مباراة الإياب.


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