بايدن: ترامب ليس فوق القانون والعدالة تطبق على الجميع

المواطن - متابعة

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن ادعاءات ترامب بشأن الانتخابات تخلو من أي أسس قانونية.

وقال الرئيس بايدن، في كلمة منذ قليل، بعد تصديق الكونجرس على فوزه في الانتخابات.

وأضاف: “لن أتطرق للتعديل الـ25 في الدستور الخاص بعزل الرئيس”.

وقال جو بايدن: “ما جرى أمس هجوم على أيقونة الديمقراطية”، مضيفًا أن كل ما قام به ترامب ساعد في توجيه إهانات لمؤسساتنا الوطنية.

وتابع بايدن: “ترامب دهش من تصرف القضاة في المحكمة العليا الذي اتسم بالنزاهة”، مضيفًا أن ادعاءات ترامب بشأن الانتخابات تخلو من أي أسس قانونية.

وأضاف بايدن: “مجموعة من الغوغاء شنوا هجومًا على الكونغرس لمصادرة إرادة الناخبين”.

وأكد جو بايدن أن الرئيس ترامب ليس فوق القانون والعدالة تطبق على الجميع.

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