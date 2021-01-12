بايدن: ترامب يجب ألا يظل في المنصب

المواطن - متابعة

شدد الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، الاثنين، على أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب يجب ألا يظل في المنصب.

وقال بايدن، في كلمة مختصرة أمام الصحفيين بعد تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا: “تحدثت مع بعض أعضاء مجلس الشيوخ بشأن عزل الرئيس، وما إذا سيكون هناك تعاطٍ مع مسعى العزل في يوم واحد ويوم آخر لتمريره في مجلس الشيوخ.. وهذا ما أتمناه”.

وبشأن أحداث الكونجرس الأربعاء الماضي، ذكر: “تمت إحاطتي وأعتقد أنه من المهم جدًّا مواجهة أولئك الذين زرعوا الفتنة ودمروا الممتلكات وسببوا أضرارًا.. يجب محاسبتهم ومساءلتهم”.

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