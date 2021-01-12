بايدن يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

المواطن - متابعة

تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، جرعته الثانية من لقاح مضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19)، فيما يستمر انتشار الوباء في الولايات المتحدة.

وتلقى بايدن الجرعة خلال حدث بثه التلفزيون في منزله بولاية ديلاوير، وكان قد تلقى جرعته الأولى من لقاح فايزر/ بيونتيك المضاد لكوفيد 19 في الماضي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

كما تلقت شخصيات عامة أخرى في الولايات المتحدة اللقاح أمام الكاميرا، كجزءٍ من حملة توعية موجهة إلى المتشككين في تناول التطعيم من أجل ضمان الوصول إلى حصانة القطيع في نهاية المطاف والسماح للبلاد بالعودة إلى الحياة الطبيعية.

وقال بايدن، الذي من المقرر أن يتم تنصيبه في 20 يناير الجاري: إن الأولوية القصوى لإدارته الجديدة هي تسريع حملة التطعيم في البلاد.

وأضاف: “يموت ما بين ثلاثة إلى أربعة آلاف شخص يوميًّا، وهذا غير مقبول، إنه أمر خاطئ، ويمكننا فعل الكثير لتغييره”.

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