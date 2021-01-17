بايدن يسعى لإصلاح ما أفسده ترامب في أيامه الأولى بمنصبه

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

ذكرت تقارير صحفية بريطانية، أن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، سيوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية في أيامه الأولى بمنصبه، في محاولة لدحر الضرر الذي لحق به في الداخل والخارج من قبل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الذي سيحل محله الديمقراطي كرئيس يوم الأربعاء.

وحسبما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، حدد بايدن، البالغ من العمر 78 عامًا، بالفعل خططًا لإرسال مشروع قانون الهجرة وحزمة التحفيز والإغاثة من فيروس كورونا إلى الكونجرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون حديثًا.

خطط بايدن:

ويخطط بايدن لإعادة الولايات المتحدة إلى اتفاقيات باريس المناخية والاتفاق النووي الإيراني، وإلغاء حظر السفر الذي فرضه ترامب على بعض الدول، وتقييد عمليات الإخلاء وحبس الرهن العقاري في ظل الوباء القاتل.

في مذكرة صدرت يوم السبت الماضي، قال رئيس موظفي البيت الأبيض الجديد، رون كلاين: “ستغير هذه الإجراءات مسار فيروس كورونا، وتكافح تغير المناخ، وتعزز المساواة العرقية، وتدعم المجتمعات الأخرى المحرومة، وتعيد بناء اقتصادنا بطرق تعزز العمود الفقري لهذا البلد”.

ومن بين المؤرخين الذين قاموا بتقييم التحدي الذي سيواجهه بايدن خلال فترة حكمه، قالت دوريس كيرنز جودوين، كاتبة سيرة روزفلت ولينكولن، لصحيفة واشنطن بوست: إن التحدي الذي سيواجهه الرئيس الأمريكي القادم كبير وضخم.

اتخاذ إجراءات جذرية:

وفي تصريحات أبرزتها الجارديان، سعى وزير العمل الأمريكي السابق روبرت رايش إلى حث الرئيس الجديد على اتخاذ إجراءات جذرية والابتعاد عن السعي للحصول على دعم جمهوري كبير.

وكتب رايش: “لقد خدمت العديد من الرؤساء الديمقراطيين الذين احتاجوا إلى أصوات الجمهوريين لما أرادوا القيام به، لكن الجمهوريين في الكونجرس الآن ليسوا مثل أولئك الذين تعاملت معهم”.

وفي حديثه للصحيفة البريطانية، قال جيمس كليبيرن، وهو حليف رئيسي لبايدن وصوت أمريكي من أصل إفريقي: إنه ذكَّر الرئيس المنتخب بسلطة الأوامر التنفيذية، التي استخدمها هاري ترومان لإلغاء الفصل العنصري بين الجيش واستخدم لينكولن لبدء نهاية العبودية.

ومن المقرر أن يؤدي بايدن اليمين الدستورية، الأربعاء المقبل، وسط إجراءات أمنية مكثفة؛ بسبب مخاوف من وقوع هجمات جديدة في أعقاب أعمال الشغب في الكابيتول.

وحث كليبيرن بايدن على وضع رؤية واضحة ودعوة الناس للانضمام إليه ومساندته في عمله خلال الفترة القادمة.

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