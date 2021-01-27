بايدن يعلن لشعبه الحقيقة القاسية

المواطن - متابعة

في تصريحات واضحة كشف خلالها ما اعتبره حقيقة قاسية ستواجهها بلاده، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الثلاثاء، إن أقنعة الوجه (الكمامات) ستكون أفضل دفاع ضد كورونا (كوفيد -19) خلال الأشهر المقبلة، في وقت تعمل إدارته على تحصيل إمدادات كافية من اللقاح لتلقيح غالبية الأميركيين.

100 مليون جرعة لقاح:

وكشف بايدن أن الحكومة الفيدرالية ستشتري 100 مليون جرعة لقاح إضافية من اللقاح من شركتي فايزر ومودرنا، كجزء من جهودها لتكثيف حملة التطعيم غير المسبوقة.

ولكن حتى مع الحصول على المزيد من إمدادات اللقاح، حذر بايدن من أن التوزيع سيستغرق وقتًا وأن الإجراءات الاحترازية الأخرى، مثل ارتداء الأقنعة، يجب أن تظل أولوية بالنسبة للأميركيين.

وقال بايدن، وفق ما نقلت شبكة “فوكس نيوز”: “الحقيقة القاسية أن الأمر سيستغرق شهورًا قبل أن نتمكن من تطعيم غالبية الأميركيين.. شهور”.

دفاع مستقبلي:

وتابع: “في الأشهر القليلة المقبلة، تعتبر الأقنعة، وليس اللقاحات، أفضل دفاع ضد COVID-19. يقول الخبراء إن ارتداء الأقنعة من الآن وحتى أبريل من شأنه أن ينقذ 50 ألف شخص كانوا سيموتون إذا لم نضع هذه الأقنعة”.

وأصدر الرئيس الأميركي أمرًا تنفيذيًا في أول يوم له في منصبه يطالب بارتداء الأقنعة، وقد دعا مرارًا وتكرارًا حكام الولايات إلى فرض وضع الأقنعة حتى يتم السيطرة على الوباء.

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