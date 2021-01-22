بايدن يوقع أمرين تنفيذيين لمكافحة الجوع وحماية العمال في ظل فيروس كورونا

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

سيوقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن أمرين تنفيذيين، اليوم الجمعة يهدفان إلى مكافحة الجوع وحماية العمال الأمريكيين وتوفير الإغاثة الاقتصادية للأسر التي خسرت وظائفها وسبل عيشها بسبب جائحة فيروس كورونا.

بايدن يحارب فيروس كورونا

وحسبما ذكرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، تطلب الإجراءات من الوكالات في الحكومة إعادة فحص المبادئ التوجيهية لإيجاد طرق لتقديم المزيد من المساعدة للأمريكيين أثناء العمل ضمن السلطة الحالية ، بما في ذلك عن طريق تعزيز حماية العمال ومكافحة الجوع.

وتعكس تلك الأوامر جهود البيت الأبيض لدعم الاقتصاد بينما يناقش المشرعون ما إذا كان ينبغي سن حزمة مساعدات جديدة ضخمة لمحاربة فيروس كورونا.

إجراءات ملموسة

وقال بريان ديزي ، رئيس المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض ، للصحفيين مساء أمس الخميس: “هذه الإجراءات ملموسة وستوفر دعمًا فوريًا للأسر المتضررة بشدة، لكنه أضاف: “إنها ليست كافية. وهناك حاجة إلى المزيد”.

من خلال أمر تنفيذي واحد ، سيطلب بايدن من وزارة الزراعة النظر في زيادة مزايا المساعدة الغذائية والأموال لمساعدة العائلات التي لديها أطفال في المدارس على شراء البقالة.

وسيطلب بايدن من وزارة الخزانة النظر في اتخاذ إجراءات لضمان حصول المزيد من الأمريكيين المؤهلين لتلقي شيكات الإغاثة الاقتصادية على الحصول عليها.

كما سيطالب وزارة العمل بتوضيح المبادئ التوجيهية التي أجبرت حتى الآن العمال الأمريكيين الذين رفضوا عرضًا بالعودة إلى العمل على فقدان مزايا البطالة ، حتى لو كانت العودة إلى مكان العمل ستعرضهم أو عائلاتهم لخطر متزايد.

ويركز الأمر الثاني على حماية العمال الفيدراليين والمقاولين ، جزئياً من خلال استعادة سلطة التفاوض الجماعي وحماية العمال من خلال إلغاء الإجراءات التي وقعها الرئيس دونالد ترامب.

وسيطلب أيضًا من الوكالات إلقاء نظرة على الموظفين الفيدراليين الذين يكسبون أقل من 15 دولارًا في الساعة والتوصل إلى توصيات لجعلهم أعلى من هذا الأجر.

وتعتبر تلك الأوامر هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التنفيذية التي اتخذها بايدن منذ توليه منصبه يوم الأربعاء.

وكان الهدف من الإجراءات التي وقع عليها ، والتي يزيد عددها عن عشرين إجراءً ، هو تغيير محاربة فيروس كورونا، والتصدي لتغير المناخ وإلغاء بعض سياسات ترامب.

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