بايدن يوقع 15 أمرًا تنفيذيًا ويُبطل أبرز سياسات ترامب

المواطن - متابعة

بدأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عمله بإبطال عدد من أبرز سياسات سلفه، دونالد ترامب، وذلك بعد ساعات من أداء اليمين لتولي منصبه.

وكتب بايدن بموقع تويتر، أثناء توجهه إلى البيت الأبيض عقب تنصيبه مباشرة: “لا يوجد وقت نضيعه عندما يتعلق الأمر بمعالجة الأزمات التي نواجهها”.

15 أمرًا لـ بايدن:

ووقع الرئيس الجديد 15 أمرًا تنفيذيًا، جاء أبرزها لتعزيز مواجهة الحكومة الفيدرالية لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وتقضي أوامر أخرى بالتراجع عن مواقف إدارة ترامب من قضايا مهمة، منها تغير المناخ والهجرة.

واختلفت مراسم تنصيب بايدن تمامًا عما عهدته الولايات المتحدة من قبل، وذلك بسبب القيود المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، إذ اقتصر الحضور على عدد محدود.

وبات جو بايدن الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة بعد أدائه اليمين الدستورية في مراسم تنصيب بمقر الكابيتول في واشنطن لم يحضرها سلفه دونالد ترامب.

دعوة للوحدة:

ودعا في كلمة إلى “الوحدة”، متعهداً بإلحاق الهزيمة بنزعة الاعتقاد بتفوّق العرق الأبيض وبـ “الإرهاب الداخلي”. وأشاد بيوم “أمل” و”انتصار للديمقراطية”. وأعلن أن “إرادة الشعب سُمعت وإرادة الشعب احترِمت”.

كذلك حث الرئيس الجديد الأمريكيين على رفض التلاعب بالوقائع، وقال: “يجب ألا تؤدي كل الاختلافات إلى حرب شاملة. وعلينا أن نرفض الثقافة (التي تشهد) التلاعب بالحقائق نفسها وحتى اختراعها”.

وأضاف: “هناك حقيقة وهناك أكاذيب، أكاذيب تطلق من أجل السلطة والكسب. وعلى كل منا واجب ومسؤولية، كونه مواطنًا أمريكيًا، وخصوصًا كمسؤول، الدفاع عن الحقيقة ومحاربة الأكاذيب”.

ووعد جو بايدن بـ “الحاق الهزيمة بنزعة تفوّق العرق الأبيض والإرهاب الداخلي”. وقال “نشهد اليوم بروز تطرف سياسي ونظرية تفوق العرق الأبيض والإرهاب الداخلي. علينا مواجهتها وإلحاق الهزيمة بها”.

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