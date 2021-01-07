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بدء إجراءات فتح منفذ سلوى الحدودي بين السعودية وقطر

بدء إجراءات فتح منفذ سلوى الحدودي بين السعودية وقطر

2021/01/07
الساعة 9:37 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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بدء إجراءات فتح منفذ سلوى الحدودي بين السعودية وقطر
المواطن - الرياض

بدأت مساء اليوم الخميس، إجراءات فتح منفذ سلوى الحدودي مع قطر، وفقًا لما أعلنته الإخبارية في خبر عاجل.

وأوضحت الإخبارية نقلًا عن مراسلها إن تشغيل منفذ سلوى بشكل كامل مرتبط بإنهاء جميع الإجراءات.

يذكر أن منفذ سلوى هو النقطة الحدودية البرية للمملكة مع قطر، ويتبع جغرافيًا محافظة العديد في المنطقة الشرقية، ويبعد عن محافظة الأحساء قرابة 150 كم وعن الدوحة 90 كم.


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