بدء جلسة الكونجرس للمصادقة على نتائج الانتخابات الأمريكية

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بدأت- منذ قليل- جلسة الكونجرس للمصادقة على نتائج الانتخابات الأمريكية التي فاز فيها جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي، على منافسه المنتهية ولايته مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب.

واعترض أعضاء في الكونجرس على فوز بايدن في ولاية أريزونا وأبطؤوا عملية المصادقة على النتائج.

جدل مع بداية جلسة الكونغرس للمصادقة على نتائج الانتخابات تغطية #العربية #السباق_الرئاسي الأميركي pic.twitter.com/KmmWxJjwZe — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) January 6, 2021

وقبل ذلك أشاد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الأربعاء، بفوز الديمقراطيين المرجح للأغلبية في مجلس الشيوخ، واعتبر ذلك مؤشرًا إلى رغبة الأمريكيين في المضي قدمًا، داعيًا إلى التعاون بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وقال بايدن في بيان هنأ فيه المرشحين الديمقراطيين على فوزهما المرجح بمقعدي ولاية جورجيا في مجلس الشيوخ: “حان الوقت لطي الصفحة. يطالب الشعب الأمريكي بالتحرك ويرغب في الوحدة. أنا متفائل أكثر من أي وقت مضى أنه بإمكاننا تحقيق الأمرين”.

وأعلن المرشح الديمقراطي في جورجيا جون أوسوف فوزه بالمقعد الثاني في مجلس الشيوخ في الانتخابات الفرعية بولاية جورجيا، الأربعاء، وتغلبه على السيناتور الجمهوري المنتهية ولايته ديفيد بيردو، وذلك بعد قليل من إعلان فوز الديمقراطي رافاييل وارنوك بالمقعد الأول، مما يمنح الرئيس المنتخب جو بايدن السيطرة على المجلس.

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