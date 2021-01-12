بدء رصد مخالفات عدم الالتزام بالمسارات في 4 مناطق جديدة اليوم

المواطن - الرياض

بدأت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق في 4 مناطق جديدة.

وتشمل هذه المناطق كلاًّ من تبوك ونجران والقصيم وحائل.

وكانت الإدارة قد أوضحت في وقت سابق أنها ستستخدم في عملية الرصد أجهزة تقنية ذكية طورتها الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل “تحكم” من أجل رصد المركبات المخالفة وتصويرها.

وأشارت الإدارة العامة للمرور، إلى أن عدم الالتزام بحدود المسارات على الطرق يعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية من 300 إلى 500 ريال.

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